شركة "أورالخيم" الروسية تكشف عن خطوة إنسانية اتخذتها للدول الإفريقية

كشفت مجموعة "أورالخيم" و"أورالكالي" الروسية عن خطوة إنسانية للدول الإفريقية، في ظل تنامي حاجاتها للأسمدة.

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وأعلن المدير العام لشركة "أورالخيم" الروسية، أن مجموعة "أورالخيم-أورالكالي" اتخذت قرارا بالنقل المجاني لحمولات السماد التي كانت عالقة في موانئ الاتحاد الأوروبي إلى دول إفريقية.

وقال المسؤول الروسي لـRT، على هامش قمة "روسيا - إفريقيا"، التي انعقدت قبل أيام: "أكثر من مئتين وستين ألف طن من الأسمدة المختلفة كانت عالقة في موانئ الاتحاد الأوروبي حتى فبراير – مارس العام الماضي. وإلى اليوم نقلنا سبعة وسبعين ألف طن على ثلاث دفعات.

وأضاف أنه "من المخطط نقل ستين ألف طن من الأسمدة مجانا إلى إفريقيا في المستقبل القريب. علما أننا لا نوّرد الأسمدة مجانا فحسب، بل ونتحمل كلفة النقل كاملة".

واستضافت مدينة بطرسبورغ الروسية يومي 27 و28 يوليو الجاري قمة "روسيا - إفريقيا"، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

المصدر: RT