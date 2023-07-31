روسيا ومصر تعززان التعاون التجاري بخطوة جديدة

اتخذت روسيا ومصر خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين سلطات مقاطعة تولا الروسية وجمعية المصدرين المصريين.

وجرى التوقيع في إطار فعاليات قمة "روسيا - إفريقيا"، التي انعقدت قبل أيام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وعلق وزير التنمية الاقتصادية في مقاطعة تولا الروسية أنطون إميليانينكو، على الاتفاقية قائلا: "بالنسبة لنا فإن ذلك اتفاق مهم للغاية، وهو استمرار ونتيجة للعمل الذي قمنا به خلال زيارتنا إلى مصر في مارس (2023)".

وأضاف المسؤول: "سيسمح ذلك لمنطقة تولا باكتساب القدرة، وفهم تفاصيل دخول السوق المصرية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ بعض البرامج التدريبية، والحصول على شهادات التصدير لشركاتنا بصيغة مبسطة وبلا عوائق. لهذا فتلك اتفاقية قيمة للغاية بالنسبة لنا، ونتوقع أنها سترسي الدعائم الأساسية لعملنا في المستقبل وترفع من مستوى التجارة".

من جهته، ثمن المديرالتنفيذي لجمعية المصدرين المصريين المهندس أحمد طه أهمية المذكرة الموقعة، وقال إن الاتفاقية تتضمن تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في مجال التجارة البينية، وتحديدا مع مقاطعة تولا الروسية.

وأضاف أنه في إطار الاتفاقية سيتم إجراء تدريب لكوادر من مقاطعة تولا الروسية لزيادة كفاءتهم في مجال الصادرات ودخول السوق المصرية.

واستضافت مدينة بطرسبورغ الروسية يومي 27 و28 يوليو الجاري قمة "روسيا - إفريقيا"، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

المصدر: RT