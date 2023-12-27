أبرز مشاريع الصناعة العسكرية المشتركة بين روسيا والهند

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إلى أن التعاون العسكري التقني بين روسيا والهند يتطور بشكل مستمر، مشيدا بوتيرة التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانيام جياشانكار في موسكو: "التعاون العسكري التقني بما في ذلك الإنتاج المشترك لبعض أنواع الأسلحة الحديثة يحمل طبيعة استراتيجية ويتوافق مع المصالح الوطنية الروسية والهندية، وأهداف الحفاظ على الأمن في القارة الأوراسية. ونحن نتفهم رغبة الهند في تنويع مصادر السلاح، وندعمها في هذا الإطار".

وأكد استعداد موسكو للتعاون مع نيودلهي في إطار مبادرة "صنع في الهند" لإنتاج المعدات العسكرية والأسلحة.

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من جهته أشار وزير الخارجية الهندي إلى أن حجم التجارة بين روسيا والهند سيتجاوز بحلول نهاية عام 2023 مستوى 50 مليار دولار.

ووقعت موسكو ونيودلهي في 6 ديسمبر 2021 اتفاق برنامج التعاون العسكري الفني حتى العام 2031، واتفاق حماية التكنولوجيا وإعادة توجيه الشراكة بين البلدين نحو التطوير المشترك وإنتاج تقنيات وأنظمة دفاع متقدمة.

- مشاريع مشتركة:

اتفقت موسكو ونيودلهي في ديسمبر 2021 على تطوير الإنتاج المشترك في الهند لقطع الغيار اللازمة للأسلحة الروسية المستخدة في الهند.

وجاء في الاتفاق: "اتفق الطرفان على اتخاذ المزيد من الخطوات لتحفيز الإنتاج المشترك في الهند لقطع الغيار والمكونات وغيرها من المنتجات لخدمة المعدات والأسلحة روسية الصنع بحسب برنامج "صنع في الهند" (Make in India) من خلال نقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة لتلبية الاحتياجات".

وأكد البيان أن المنتجات المصنعة سيتم تصديرها إلى "دول ثالثة صديقة لكلا البلدين"، كما أقرت روسيا والهند الحاجة إلى إضفاء الطابع المؤسسي للدعم اللوجستي المتبادل للقوات المسلحة.

ووقعت روسيا والهند في العام 2021 عقدا لإنتاج 600 بندقية هجومية من طراز AK-203 في الهند.

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كذلك يجري تنفيذ مشاريع مشتركة مثل الإنتاج المرخص لدبابات "تي-90" وطائرات "سو-30 أم كي أي" ومروحيات "كاموف -31"، حسب ما أفادت به السفارة الهندية في موسكو.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن في العام 2014 عن برنامج "صنع في الهند"، وأشار لاحقا إلى أن الهند تعتزم زيادة صادرات الأسلحة بمقدار 20 مرة والوصول إلى مستوى مبيعات يبلغ 3 مليارات دولار سنويا بحلول العام 2025.

وتعد الهند أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، فعلى مدار السنوات الماضية اشترت أسحلة روسية بقيمة 70 مليار دولار.

المصدر: RT + تاس + برايم