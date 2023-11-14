روسيا والهند تبحثان في الإنتاج المشترك لأسلحة الطائرات

صرح ألكسندر ميخييف المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، أن الشركة تبحث مع الشركات الهندية إنشاء مؤسسة للإنتاج المشترك لأسلحة الطيران للقوات الجوية الهندية.

وقال لوكالة "نوفوستي" خلال معرض دبي للطيران 2023: "تعمل شركة روس أوبورون إكسبورت مع المؤسسات الهندية الخاصة والحكومية لتنظيم الإنتاج المشترك لأسلحة الطيران ودمجها في أسطول الطيران الحالي في الهند".

وأشار ميخييف إلى أن شركته ليست خائفة من المتطلبات الصارمة لدى الجانب الهندي لاستيراد المنتجات والمتطلبات التي تضعها نيودلهي على شركائها في التعاون العسكري الفني كجزء من برنامج "صنع في الهند"، الذي ينص على الحد الأقصى من توطين إنتاج الأسلحة في الشركات الهندية ونقل التكنولوجيا.

وأضاف المدير العام: "عملت شركتنا في ظل ظروف مماثلة لمتطلبات برنامج "صنع في الهند" قبل فترة طويلة من اعتماده. وبالتعاون مع الشركات الهندية، قمنا بتزويد وزارة الدفاع الهندية بطائرات سو-30 إم كا إي، وبالدبابات والمركبات المدرعة الأخرى والقذائف".

وأشار مدير شركة "روس أوبورون إكسبورت" إلى أنه يوجد اليوم في الهند مصنع لإنتاج بنادق كلاشينكوف "إيه كي – 203" الهجومية، التي ستصل في مرحلة معينة إلى التوطين بنسبة 100%.

و"روس أوبورون إكسبورت" (بالروسية AO Рособоронэкспорт)‏ هي شركة روسية لإنتاج الأسلحة وتعتبر الوكالة الوسيطة الحكومية الوحيدة لصادرات وواردات روسيا من المنتجات والتكنولوجيات والخدمات ذات الصلة بالدفاع.

المصدر: RT