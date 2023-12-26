مساعد الرئيس الروسي يرسم مستقبلا قاتما لـ"مرسيدس" و"بي إم دبليو"

رجح مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين أن تصبح الشركات الأوروبية لصناعة السيارات مثل "مرسيدس" و"بي إم دبليو" جزءا من التاريخ، وأن تلقى مصير "فولفو" التي بيعت للصين.

وردا على سؤال حول هيمنة شركات السيارات الصينية في السوق الروسية، قال أوريشكين في مقابلة مع مجلة "إكسبرت" الروسية: "نتحدث كثيرا عن كيفية سيطرة صناعة السيارات الصينية على السوق الروسية، لكن هذا يحدث ليس فقط في روسيا، إذ أصبحت الصين المصدر الأول للسيارات في العالم. لن أفاجأ إذا أصبحت شركات أوروبية لصناعة السيارات مثل "مرسيدس" و"بي إم دبليو" جزءا من التاريخ في غضون 10 سنوات. من المحتمل أن تظل كعلامات تجارية لكنها ستتبع مصير "فولفو" التي بيعت للصين".

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وبعبارة أخرى يرى أوريشكين، أن هذه العلامات التجارة لن تبقى أوروبية، وقال: "المصنعون الأوروبيون ليس لديهم سوق مبيعات ولا الميزة التكنولوجية التي كانوا يتمتعون بها قبل خمس أو عشر سنوات".

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، صدرت الصين سيارات ركاب إلى روسيا في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023 بقيمة 9.4 مليار دولار، وتعد روسيا السوق الأكبر للسيارات الصينية، ومن ثم تأتي بلجيكا (5.2 مليار دولار من يناير إلى أكتوبر 2023)، والثالثة المملكة المتحدة (4.8 مليار دولار).

المصدر: تاس