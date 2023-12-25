نائب رئيس الوزراء الروسي يشيد بارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن صادرات روسيا غير المرتبطة بموارد الطاقة والمواد الخام صعدت بنحو الضعف في العام 2023 إلى بعض الدول الصديقة وبينها العربية.

وأشار مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة الروسي، إلى أن صادرات روسيا غير المرتبطة بموارد الطاقة والمواد الخام نمت بنسبة 36% إلى تركيا، وبنسبة 26% إلى الصين، وبنسبة 57% إلى مصر، وبنسبة 37% إلى البرازيل، وبنسبة 87% إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المسؤول الروسي في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الاثنين: "خيارنا على المدى الطويل ليس فقط التوجه نحو الشرق بل نحو الدول الصديقة بشكل عام. وفي هذا العام (2023) تغير هيكل الصادرات غير المرتبطة بالموارد الأساسية وغير المتعلقة بالطاقة بشكل كبير. بالنسبة لبعض البلدان، نتحدث عن نمو بخانة العشرات".

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ووفقا لمانتوروف فإن موسكو تعمل في الوقت الراهن على إبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع دول، ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز تجارة روسيا الخارجية. وكمثال على ذلك لفت نائب رئيس الوزراء الروسي إلى إيران، وأفاد بأن روسيا تجري مفاوضات للتجارة الحرة مع الإمارات ومصر وإندونيسيا.

وفيما يتعلق بصناعة السيارات في روسيا، قال مانتوروف إن إنتاج السيارات في روسيا في العام 2023 سينمو بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 700 ألف سيارة.

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ولفت مانتوروف إلى أن حجم مبيعات تجارة التجزئة في روسيا بحلول العام 2023 سيتجاوز 46 تريليون روبل (500 مليار دولار).

كذلك من المقرر إنتاج حوالي عشرين طائرة قصيرة المدى من طراز "سوخوي سوبر جيت 100" (SJ-100) و6 طائرات متوسطة المدى من طراز "إم إس – 21" في روسيا في العام 2024.

(الدولار = 92 روبلا بتاريخ 25 ديسمبر 2023)

المصدر: نوفوستي