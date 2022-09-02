روسيا تجعل طائرات "إم إس-21" المدنية أجمل وأكثر تطورا

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن نيتها إدخال تعديلات على طائرات "إم إس-21" المدنية الواعدة، لتصبح هذه الطائرات أكثر تميزا وتطورا من النواحي التقنية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "المشاركون في مسابقة Design Act-2022 التي ستجرى هذا العام سيكون بإمكانهم تقديم اقتراحاتهم وتصاميمهم لتعديل طائرات إم إس -21 الروسية الواعدة، ستتضمن المسابقة فئتين من الترشيحات للتقدم بمشاريع تعديل هذه الطائرة، هما فئة التصميم، وفئة التطوير التقني".

وأضاف البيان "يمكن للمصممين المشاركين في المسابقة تقديم اقتراحات لإدخال تعديلات على أشكال وألوان الطلاء الخارجي للطيارة وعلى التصميم الداخلي لمقصوراتها، وتقديم مفاهيم جديدة لتحسين أداء مؤسسات الطيران المدني".

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ومن جانبها قالت مديرة قسم الاتصالات في شركة "روستيخ" يكاتيرينا بارانوفا: " يعتبر التصميم الصناعي اليوم أحد معايير النجاح التجاري للمنتج، طائراتنا ليست استثناء، في السنوات العشر القادمة ستحل هذه الطائرات محل الطائرات الأجنبية المستوردة التي تستخدمها شركات الطيران الروسية حاليا، نحن مهتمون بشكل خاص بإيجاد أفكار جديدة من شأنها أن تساعد في التصميم المرئي للجزء الداخلي والخارجي للطائرات الجديدة".

وستعقد فعاليات مسابقة Design Act-2022 للتصاميم الصناعية والمشاريع المبتكرة في الفترة ما بين 29 سبتمبر و2 أكتوبر العام الجاري، ومن المفترض أن يشارك فيها مصممون وشركات من روسيا ومن رابطة الدول المستقلة.

المصدر: سلاح روسيا