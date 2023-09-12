روسيا.. طائرة الركاب "إم إس – 21" الخالية من المكونات الأجنبية ستحقق أول رحلة لها نهاية العام الجاري

يخطط لأن تحقق طائرة الركاب "إم إس – 21" المنتجة صناعيا والتي تحتوي على مكونات روسية فقط أول رحلة جوية لها نهاية العام الجاري.

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وأوضح مدير عام شركة الطائرات الروسية الموحدة يوري سلوسار في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية على هامش منتدى الشرق الاقتصادي أن أول طائرة ركاب من هذا النوع ستحقق أول تحليق نهاية العام الجاري، أما طائرة الركاب الثانية المنتجة صناعيا فستحلق في الربع الأول للعام المقبل.

وأضاف أن مصنع الشركة في مدينة "إركوتسك" بشرق سيبيريا قد أنتج الطائرتين الخاليتين تماما من المكونات أجنبية الصنع.

يذكر أن مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية كانت قد أفادت في أبريل الماضي بأنها تخطط عام 2024 لتسليم أول دفعة تضم 6 طائرات ركاب خالية من المكونات الأجنبية، مشيرة إلى أن طائرة الركاب قد حصلت نهاية عام 2022 على محرك "بي دي-14" الجوي روسي الصنع وجناح جديد مصمم في روسيا.

وقال ناطق باسم المؤسسة إن أول نموذج تجريبي للطائرة تم تزويده بمحرك روسي الصنع قد حقق قبل ذلك 100 رحلة جوبة ناجحة.

المصدر: نروسيسكايا غازيتا