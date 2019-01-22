طائرات ركاب روسية تنافس "بوينغ" و"إيرباص"

تظهر في وسائل الإعلام الروسية أصوات متزايدة دفاعا عن صناعة الطائرات الروسية، والمدنية منها بشكل خاص.

وباتت الطائرات العسكرية الروسية تنافس بنجاح مثيلاتها الأجنبية وتتفوق عليها في بعض الأحيان، أما طائرات الركاب المدنية، فبالإمكان الإشارة إلى 4 من أهمها:

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1- "سوبرجيت-75"

تعد "سوبرجيت-75" نسخة مصغرة من طائرة الركاب قصيرة المدى "سوبرجيت-100". ويبدو للوهلة الأولى أن الاختلاف بينهما هو عدد الركاب فقط، حيث تقلص من 100 راكب إلى 75 راكبا كما تقلص طول الطائرة كذلك.

لكن في حقيقة الأمر، فإن الاختلاف الأساسي يكمن في أن "سوبرجيت-75" أصبحت "أكثر روسية".

ومن المعلوم أن طائرات الركاب "سوبرجيت-100" تتزود حاليا بمحرك "SaM146" أمريكي الصنع. أما "سوبرجيت-75" فستتزود في المستقبل بمحرك يصنع على أساس نسخة أساسية من محرك "بي دي-14" روسي الصنع. وسيستغرق العمل على تطويره 4 أعوام، حيث ستكون الطائرة قصيرة المدى "سوبرجيت-75" قادرة على منافسة طائرات ركاب مثل Embraer-170 أو Bombardier CRJ-700 في خطوط الطيران المحلية الروسية، حيث لا يتعدى مدى التحليق 2000 كيلومتر.

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2- طائرة الركاب "إم إس-21"

أنتج أول نموذج من طائرة الركاب المدنية المتوسطة المدى روسية الصنع عام 2016.

وتختلف الطائرة عن مثيلتيها Airbus A320 وBoeing-737 اللتين تم تصنيعها في ثمانينيات وحتى في ستينيات القرن الماضي باستهلاك وقود أقل، وتسببت في ذلك كثرة المواد المشكلة المستخدمة في تصميم هيكلها، فضلا عن جسم أوسع للطائرة الروسية. فيما لم تطرأ على جسمي طائرتي الركاب الأمريكية والأوروبية أي تغييرات ملموسة، رغم أنهماخضعتا للتحديث من ناحية الإلكترونيات والمحركات.

وقامت الطائرة الروسية بأول تحليق لها في مايو عام 2017.

وتتميز تلك الطائرة بمكونات روسية الصنع باستثناء الأجهزة الإلكترونية. ويمكن أن تستخدم محركي "Pratt&Whitney" الأمريكي و"بي دي-14" الروسي على حد سواء.

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3- طائرة الركاب "إيل-96-400 إم"

تعد "إيل-96-400 إم" نسخة مطورة من طائرة "إيل-96" السوفيتية. وأنتج منها في العصر السوفيتي 20 طائرة فقط، ثم تفكك الاتحاد السوفيتي وتوقف إنتاجها. أما النسخة المطورة منها، فهي طائرة عريضة الهيكل وبعيدة المدى زاد طولها 10 أمتار عن نموذجها الأساسي "إيل-96". ومن سلبياتها استخدام 4 محركات، ما زاد من استهلاك الوقود مقارنة بمثيلاتها الأجنبية.

ويتوقع أن تنتقل "إيل-96-400 إم" من طائرة رباعية المحركات إلى ثنائية المحركات. إلا أن محرك "بي دي-35" المخصص لها لا يزال قيد التصنيع.

4- طائرة "إيل-114"

"إيل-114" من أصغر الطائرات المذكورة أعلاه، لكنها لا تقل أهمية عنها. وتتسع طائرة الركاب لـ 64 راكبا فقط. وهي مخصصة للرحلات الجوية في خطوط الطيران المحلية. وتم تصنيعها في ثمانينيات القرن الماضي حيث أنتجت منها 17 طائرة فقط.

وكان من شأنها أن تحل محل طائرات الركاب الصغيرة "آن-24"، ثم تخلت الصناعة الروسية عن إنتاجها. وهي طائرة توربينية غير نفاثة، لذلك تستهلك وقودا أقل بنسبة 30% مقارنة بالطائرات النفاثة وإن حلقت بسرعة أبطأ.

وقد اتخذ قرار مؤخرا باستئناف إنتاج نموذجها المطور.

ويتوقع أن تنتج الصناعة الروسية عامي 2020-2021 نحو 24 طائرة من هذا النوع.

المصدر: فيستي. رو