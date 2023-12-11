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البطالة في تركيا عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2012

مال وأعمال

البطالة في تركيا عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2012
Globallookpress
صورة من الأرشيف - اسطنبول
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انخفض معدل البطالة في تركيا إلى 8.5 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية التي نشرت اليوم الاثنين، تراجع معدل البطالة خلال أكتوبر 0.5 نقطة مقارنة مع سبتمبر 2023.

ووفقا للمعطيات فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد إلى مليونين و961 ألف شخص.

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وأشارت البيانات إلى أن نسبة العاطلين عن العمل بين الذكور 7 بالمئة، والإناث 11.3 بالمئة.

المصدر: الأناضول

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