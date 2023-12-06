الكرملين يعلق على التهديدات بفرض عقوبات على الماس الروسي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن العقوبات على الماس الروسي تمت مناقشتها منذ شهور، والشركات الروسية التي تعمل في هذا القطاع تدرك جميع المخاطر التي تواجهها.

وقال بيسكوف: "العقوبات على الماس تمت مناقشتها منذ شهور، وبالتالي فإن شركاتنا التي تعمل في هذا القطاع تدرك جيدا المخاطر التي تواجهها، وتحاول بطبيعة الحال التحوط من هذه المخاطر".

في وقت سابق، أعلنت دول مجموعة الـ 7 في بيان مشترك أنها ستفرض قيودا على استيراد الماس غير الصناعي المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا بحلول 1 يناير 2024.

كما أعلنت مجموعة الـ 7، أنه اعتبارا من 1 مارس، ستبدأ في فرض قيود تدريجية على استيراد الماس الروسي المعالج في بلدان ثالثة.

المصدر: نوفوستي