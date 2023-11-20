بيسكوف: العقوبات المفروضة على الماس الروسي ستضرب الأوروبيين أنفسهم

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن العقوبات المفروضة على الماس الروسي سيكون لها تأثير مرتد "بوميرانغ" على الأوروبيين أنفسهم.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث قال: "لقد تم الإعلان عن هذا الموضوع منذ فترة طويلة. وهذا استمرار للبحث عن نوع من الحلول للعقوبات، التي وفقا لواضعيها ستضرب روسيا. وكقاعدة عامة، اتضح أن التأثير المرتد (البوميرانغ) يطال مصالح الأوروبيين أنفسهم".

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في الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى أن روسيا "تمكنت حتى الآن من إيجاد طرق لتقليل الآثار السلبية للعقوبات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق فرض حظر على الماس الروسي، وكما هو متوقع، ستتضمن الحزمة التالية من العقوبات ضد روسيا فرض حظر على الماس من روسيا اعتبارا من 1 يناير 2024. وسيضيف الاتحاد الأوروبي أيضا فرضا تدريجيا لحظر استيراد الماس الروسي المعالج في بلدان ثالثة.

المصدر: تاس