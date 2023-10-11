بلجيكا: لن نحظر استيراد الماس الروسي حتى عام 2024 على الأقل

قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إن بلاده لن تحظر استيراد الماس الروسي حتى عام 2024 على الأقل، حتى يتم تفعيل آلية دولية لتتبع مصدره.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "لا يمكن لبلجيكا أن تحظر استيراد الماس الروسي حتى تدخل الآلية التي اتفقت عليها مجموعة السبع لتتبع مصدرها حيز التنفيذ".

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وأشار رئيس وزراء بلجيكا، إلى أنه من المقرر أن تبدأ الآلية المذكورة أعلاه في الأول من يناير 2024.

ونوه بأنه إذا فرضت بلجيكا فقط هذا الحظر، فإن الألماس الروسي سيذهب ببساطة إلى أسواق البلدان الأخرى.

وفي أوائل سبتمبر، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل بشأن مسألة فرض عقوبات على الألماس الروسي، لكنه لم يتمكن بعد ذلك من الإعلان عن توقيت فرض قيود جديدة مناهضة لروسيا.

المصدر: تاس