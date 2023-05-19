شارل ميشيل يعلن عن خطط أوروبية لتقييد تجارة الألماس من روسيا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن سلطات الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض قيود على تجارة الألماس الذي يتم إنتاجه في روسيا.

وأضاف ميشيل، متحدثا في مؤتمر صحفي في هيروشيما باليابان، حيث تنعقد قمة مجموعة السبع: "سنحد من تجارة الألماس الروسي ... الألماس الروسي ليس أبديا".

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وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الألمانية DPA، نقلا عن مصادر مطلعة، إن دول مجموعة السبع، تخطط لفرض قيود على تصدير الألماس الروسي إلى البلدان الأخرى.

قبل ذلك، نوه مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه من المهم ضمان إمكانية تتبع تجارة الألماس الروسي في الأسواق العالمية، قبل فرض قيود على هذه التجارة.

وكانت الأنباء قد أفادت بأنه من المتوقع أن يتعهد ممثلو مجموعة الدول السبع الكبرى في مايو باتخاذ إجراءات بشأن بيع الماس الروسي في بلدانهم. ووفقا لرئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، تهدف هذه الإجراءات لمنع إعادة تصدير الألماس الروسي عبر بلدان ثالثة تفاديا للعقوبات.

المصدر: نوفوستي