موسكو: دول "أوبك+" تبدي استعدادها لزيادة خفض إنتاج النفط

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن دول "أوبك+" أبدت استعدادها لزيادة خفض إنتاج النفط في الربع الأول من عام 2024 للقضاء على المضاربات والحد من التقلبات في السوق العالمية.

وقال نوفاك: "الإجراءات التي اتخذتها "أوبك+" في الوقت المناسب، والتي بفضلها لن يدخل حوالي 2.2 مليون برميل يوميا إلى السوق في الربع الأول من العام المقبل، ستسمح لفترة انخفاض الطلب بالمرور بسلاسة في الربع الأول من عام 2024".

إقرأ المزيد

وأضاف: "أود أيضا أن أشير إلى أنه إذا لم تكن الإجراءات الحالية كافية، فإن دول "أوبك+" مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية للقضاء على المضاربات والتقلبات".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن مجموعة "أوبك+" تخلق الظروف اللازمة للحفاظ على اتزان أسعار النفط، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل في إطار المجموعة.

وافق أعضاء في مجموعة "أوبك+"، في اجتماع أمس، على خفض الإنتاج بشكل طوعي بمقدار 900 ألف برميل يوميا، ومنها روسيا التي أقرت زيادة خفضها الطوعي إلى 500 ألف برميل يوميا وتمديده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

ويأتي هذا الخفض الطوعي (900 ألف برميل يوميا) بجانب تمديد السعودية خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2024.

المصدر: تاس