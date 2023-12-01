الكرملين يشيد بدور "أوبك+" في الحفاظ على توازن أسعار النفط

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن مجموعة "أوبك+" تخلق الظروف اللازمة للحفاظ على اتزان أسعار النفط، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل في إطار المجموعة.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال حول موقف روسيا من انضمام البرازيل إلى مجموعة "أوبك+".

وقال: "تواصل المجموعة عملها فهي تساهم في مسألة استقرار أسواق الطاقة، وفي تهيئة الظروف للحفاظ على أسعار موارد الطاقة الرئيسية عند مستوى متوازن، لذلك فإن هذا مهم جدا للجميع، وستكون روسيا مهتمة بمواصلة العمل (في إطار المجموعة)".

ويوم أمس الخميس، كشف مصدر في أحد الوفود المشاركة في اجتماع "أوبك+" بأن البرازيل ستنضم إلى المجموعة في يناير 2024.

كذلك وافق أعضاء في مجموعة "أوبك+"، في اجتماع أمس، على خفض الإنتاج بشكل طوعي بمقدار 900 ألف برميل يوميا، ومنها روسيا التي أقرت زيادة خفضها الطوعي إلى 500 ألف برميل يوميا وتمديده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

ويأتي هذا الخفض الطوعي (900 ألف برميل يوميا) بجانب تمديد السعودية خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2024.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" اتفقت في نوفمبر 2022 على خفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية.

وتنص الصفقة على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية عام 2024. كما يخفض بعض الأعضاء في المجموعة، وعلى رأسها روسيا والسعودية، الإنتاج إضافيا بشكل طوعي إلى جانب الأحجام المتفق عليها.

المصدر: RT + بلومبرغ