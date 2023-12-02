روسيا تعود إلى قائمة أكبر خمسة موردي حبوب إلى الاتحاد الأوروبي

عادت روسيا بعد عام ونصف العام، إلى قائمة أكبر خمسة موردين للحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وذلك نتيجة لأكبر حجم من المشتريات منذ مارس من العام الماضي.

ويتبين من معطيات وبيانات يوروستات، أن الاتحاد الأوروبي رفع في سبتمبر وارداته من الحبوب الروسية بشكل حاد ـ بنسبة 22% على مدار الشهر وعشر مرات على مدار العام، لتصل إلى 180 ألف طن. وهذا هو الحد الأقصى منذ مارس 2022، والذي سمح لروسيا باحتلال المركز الرابع بين أكبر مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي.

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وشغلت أوكرانيا المركز الأول في قائمة مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي. زادت عمليات التوريد من هناك بنسبة واحد في المائة خلال الشهر، على العكس من ذلك، انخفضت على مدار العام بنسبة الربع - إلى 1.2 مليون طن.

وتحتل البرازيل المركز الثاني - ففي سبتمبر، زادت صادراتها خلال الشهر بمقدار 1.8 مرة، لتصل إلى 1.1 مليون طن. كما دخلت تركيا المراكز الثلاثة الأولى، حيث أرسلت 204 ألف طن من الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي (بالإضافة إلى أربعة بالمائة لهذا الشهر). وتغلق كندا المراكز الخمسة الأولى التي انخفضت مبيعاتها بمقدار الثلث إلى 139 ألف طن.

المصدر: نوفوستي