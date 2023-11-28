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وزير الزراعة الروسي يعلن تسجيل المحاصيل رقما قياسيا جديدا

مال وأعمال

وزير الزراعة الروسي يعلن تسجيل المحاصيل رقما قياسيا جديدا
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن روسيا حصدت العام الجاري 1.6 مليون طن من الحنطة السوداء مقارنة بـ1.2 مليون طن العام الماضي.

وأشار في اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء إلى أن نتيجة العام الجاري تعد واحدة من أعلى النتائج في تاريخ البلاد.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الانجازات التي تحققت بالمجال الزراعي، وقال إن روسيا تحولت من مستورد لبعض المزروعات إلى مصدّر للمنتجات الزراعية وأنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

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وتعد الحنطة السوداء أو كما تسمى في روسيا "غريتشكا" من البقوليات الأساسية في البلاد، ويعتمد الشعب الروسي عليها كاعتماد شعوب أخرى على الرز والبرغل في وجباتهم.

المصدر: نوفوستي

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