دولة إسلامية الأسرع نموا بين بلدان مجموعة العشرين

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الخميس، أن تركيا أصبحت أسرع الاقتصادات نموا بين دول مجموعة العشرين ومنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح بولاط في تغريدة أن الاقتصاد التركي حافظ على أداء نموه المرتفع لمدة 13 ربعا متتاليا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% خلال الفترة المذكورة.

وذكر أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 4.7% في الأشهر التسعة من العام الحالي.

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وقال: "أصبحت تركيا أسرع الاقتصادات نموا بين مجموعة العشرين ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الربع الثالث".

وأضاف: "عبر السياسات الرامية إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات، نهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي الكلي من خلال ضمان تحسن دائم في الحساب الجاري بالفترة المقبلة من ناحية، ومواصلة النمو المرتفع المستدام من ناحية أخرى".

يشار أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام الجاري 2023، بحسب بيانات رسمية صدرت الخميس.

المصدر: الأناضول