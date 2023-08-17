وزير المالية التركي يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد التركي في 2023

توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك نمو اقتصاد بلاده في 2023 بنحو 4.5%، وأشار إلى أن تركيا حققت نموا بنسبة 5.4% بالقيمة الحقيقية في الفترة 2003-2022 رغم الظروف المضطربة.

وأضاف في كلمة ألقاها، الخميس، خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المصارف التركية، "رغم كل الظروف المالية العالمية الصعبة في 2023، من المتوقع تحقيق نمو بنحو 4.5%".

وأشار شيمشك إلى قرب نهاية سياسة التشديد النقدي، متوقعا البدء بالتراخي اعتبارا من النصف الثاني من العام القادم 2024، وقال: "سنضمن توافق منتجات البنك المركزي التركي مع التمويل التشاركي".

وذكر أن علاوة المخاطر في تركيا تراجعت من 700 نقطة أساس إلى 400 نقطة، وأوضح أن هذا الأمر مهد الطريق أمام جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد للعثور على موارد خارجية بتكاليف معقولة.

كما توقع نموا عالميا بحوالي 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، مصحوبا بتأثير تشديد السياسات النقدية عالميا، مؤكدا أن تأثير تشديد السياسة النقدية العالمية ملموس بشكل واضح.

وأضاف أن التضخم العالمي آخذ في الانخفاض، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسطات طويلة الأجل.

ولفت إلى رفع 12 بنكا مركزيا في الدول المتقدمة أسعار الفائدة 104 مرات، مع رفع 22 دولة نامية شبيهة تركيا أسعار الفائدة 158 مرة خلال آخر 20 شهرا.

وقال إن تركيا حققت نموا بنسبة 5.4% بالقيمة الحقيقية في الفترة 2003-2022 رغم الظروف المالية العالمية المضطربة.

وجدد شيمشك أن مبادئ بلاده الأساسية في السياسة الاقتصادية قائمة على الشفافية والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية.

وشدد أن أولوية بلاده على المدى القصير تحقيق الاستقرار المالي الكلي بشكل دائم وزيادة القدرة على التنبؤ.

وأضاف: "ستستمر خطوات التبسيط والتشديد التي بدأناها في السياسة النقدية في تعزيز استقرارنا المالي".

المصدر: الأناضول