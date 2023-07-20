المركزي التركي يصدر قرارا مخالفا للتوقعات

أعلن البنك المركزي التركي في الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 15% إلى 17.5% سنويا.

وقالت لجنة المركزي التركي في بيانها عقب الاجتماع: "سيتم تعزيز التشديد النقدي بقدر ما هو مطلوب في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".

وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات الخبراء والمحللين، حيث أن 4 اقتصاديين فقط توقعوا قرارا مثل هذا، وبحسب استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" توقع معظم المحللين تحركا أكبر من قبل المركزي التركي.

وكان المركزي التركي قد اتخذ قرارا خلال الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية والذي عقد في 22 يونيو الماضي برفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس لتصبح 15% بدلا 8.5%، وهو ما أدى لتراجع واضح في قيمة العملة التركية.

وينعكس أي قرار من المركزي التركي بهذا الخصوص على سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار واليورو وغيرهما.

وعقب الإعلان عن القرار واصلت الليرة خسائرها، حيث صعد الدولار بنحو 0.5%. وقال "دويتشه بنك"، إن أي رفع أقل من 500 نقطة أساس سيشكل ضغطا مجددا على العملة التركية.

وشهدت الليرة التركية انخفاضات تاريخية متكررة في الآونة الأخيرة، تصحبها ارتفاعات متواصلة في الأسعار في كل القطاعات، وهو ما يرهق المواطنين الأتراك.

وفي وقت سابق، تحدث وزير المالية التركي محمد شيمشيك عن أن الحكومة ماضية قدما في "العودة إلى السياسات المالية والاقتصادية "العقلانية والمتوازنة" من أجل تحقيق الاستقرار في تركيا على أمد بعيد.

المصدر: RT + "بلومبرغ"