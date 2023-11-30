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ارتفاع أسعار الذهب الأسود قبيل اجتماع "أوبك+"

مال وأعمال

ارتفاع أسعار الذهب الأسود قبيل اجتماع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الخميس، وذلك قبيل اجتماع مهم لمجموعة "أوبك+"، تناقش خلاله استراتيجية إنتاج الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 78.35 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.58% إلى 83.58 دولار للبرميل.

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وأمس سجلت عقود الخام الأمريكي عند التسوية ارتفاعا بنحو 2% وأنهت التعاملات عند 77.86 دولار للبرميل، بينما أنهت عقود "برنت" التداولات عند 83.10 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.75%.

وتنتظر أسواق الطاقة اجتماع "أوبك+" اليوم، وسط توقعات بتمديد المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية.

المصدر: RT + بلومبرغ

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