ارتفاع أسعار النفط والأسواق تنتظر اجتماع "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق لنتائج اجتماع مجموعة "أوبك+" وقبل صدور بيانات أسبوعية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 76.61 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.26% عن سعر التسوية السابق.

فيما جرى تداول عقود الخام العالمي مزيج "برنت" عند 81.83 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.18% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وفي تعاملات أمس الثلاثاء، صعدت العقود الآجلة للنفط بنحو 2%، وارتفعت عقود "برنت" بنسبة 2.1% إلى 81.68 دولار، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنحو 2% لتسجل 76.41 دولار للبرميل.

وتنتظر أسواق الطاقة اجتماع "أوبك+" يوم غد، وسط توقعات بتمديد المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية.

المصدر: RT + بلومبرغ