النفط ينهي موجة خسائره

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء وأنهت بذلك موجة خسائر استمرت عدة جلسات، وسط ترقب الأسواق نتائج اجتماع منظمة "أوبك" وحلفائها الخميس القادم.

وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.89% إلى 75.53 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.85% إلى 80.66 دولار للبرميل.

وأمس تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، وهبطت عقود "برنت" بنسبة 0.75% إلى 79.98 دولار للبرميل، وانخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى 74.86 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ