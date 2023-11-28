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النفط ينهي موجة خسائره

مال وأعمال

النفط ينهي موجة خسائره
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء وأنهت بذلك موجة خسائر استمرت عدة جلسات، وسط ترقب الأسواق نتائج اجتماع منظمة "أوبك" وحلفائها الخميس القادم.

وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.89% إلى 75.53 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.85% إلى 80.66 دولار للبرميل.

وأمس تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، وهبطت عقود "برنت" بنسبة 0.75% إلى 79.98 دولار للبرميل، وانخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى 74.86 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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