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انخفاض "البيتكوين" في البورصات

مال وأعمال

انخفاض
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت العملات المشفرة في تعاملات اليوم الاثنين، وجرى تداول عملة "البيتكوين" دون مستوى 37 ألف دولار.

وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 1.47% إلى 36930.7 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

انخفاض
coindesk

وترافق انخفاض العملات المشفرة مع تراجع الدولار في الأسواق العالمية، وتراجع مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.12% إلى 103.27 نقطة.

المصدر: RT

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