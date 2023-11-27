انخفاض "البيتكوين" في البورصات

تراجعت العملات المشفرة في تعاملات اليوم الاثنين، وجرى تداول عملة "البيتكوين" دون مستوى 37 ألف دولار.

وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 1.47% إلى 36930.7 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

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وترافق انخفاض العملات المشفرة مع تراجع الدولار في الأسواق العالمية، وتراجع مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.12% إلى 103.27 نقطة.

المصدر: RT