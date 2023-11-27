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ثاني أكبر شركة للصلب في ألمانيا تحذر من تراجع قطاع الصناعة

مال وأعمال

ثاني أكبر شركة للصلب في ألمانيا تحذر من تراجع قطاع الصناعة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حذر رئيس ثاني أكبر شركة للصلب في ألمانيا غونار غروبلر من تراجع الصناعة في بلاده، وسط مخاوف غرفة التجارة والصناعة الألمانية إزاء "مستقبل الاستثمار بدون الغاز الروسي".

وقال غروبلر، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إن ألمانيا ستواجه تراجعا في التصنيع إذا استمرت شركات البلاد من نقل نشاطها إلى الخارج.

ووفقا لبيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية حسب "فايننشال تايمز"، فإن ثلث الشركات التي شملتها دراسة الغرفة تفضل الاستثمار في الخارج، وسط "مخاوف بشأن المستقبل بدون الغاز الروسي".

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وأضاف غروبلر: "إذا اتبعنا هذا الاتجاه، ستواجه بلادنا تراجعا في التصنيع". 

وشدد على أنه إذا غادر منتجو المواد الصناعية، وخاصة الصلب والمواد الكيميائية ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فهناك خطر خسارة سلسلة القيمة بأكملها.

وفي سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الاقتصاديين يخشون "تدهور بنية" القطاع الصناعي في ألمانيا مع نقل الشركات الإنتاج والاستثمار إلى الخارج.

وقبل ذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول الاتحاد الأوروبي تسببت في إلحاق الضرر بنفسها من خلال التخلي عن موارد الطاقة الروسية ووصف رفض ألمانيا شراء الغاز عبر "السيل الشمالي-2" بالتصرف "غير الحكيم".

المصدر: RT + نوفوستي

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