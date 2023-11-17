أبرز ملامحها.. مجلس النواب الروسي يعتمد ميزانية للأعوام 2024 - 2026

اعتمد مجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الجمعة ميزانية البلاد للعام المقبل 2024، وفترة تخطيط 2025 - 2026، وصوت لصالحها 325 نائبا فيما عارضها 81 نائبا.

وفيما يلي أبرز ملامح الميزانية الروسية للأعوام 2024 - 2026:

- الإيرادات: يتوقع أن تبلغ الإيرادات في العام المقبل 35.1 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 33.6 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 34.1 تريليون روبل.

- النفقات: يتوقع أن تكون في العام المقبل عند مستوى 36.7 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.4 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.6 تريليون روبل.

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- عجز الميزانية: في العام 2024 عند 0.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي العام 2025 عند 0.4% من حجم الاقتصاد الروسي، وفي العام 2026 عند 0.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

- تم إعداد الميزانية للأعوام المذكورة على أساس أن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في العام 2024 عند مستوى 179.956 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 190.637 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 202.304 تريليون روبل.

- التضخم في العام 2024 في حدود 4.5%، وفي العامين 2025 و2026 عند 4%.

المصدر: RT