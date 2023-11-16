الروس في الصدارة.. الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في تركيا

تصدر المواطنون الروس قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للعقارات في تركيا في أكتوبر الماضي، فيما أزاح الألمان رعايا العراق من المرتبة الثالثة.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان نشرته اليوم الخميس، إنه تم بيع ألفين و535 منزلا للأجانب خلال أكتوبر الماضي 2023.

وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب خلال أكتوبر 2.7 بالمئة من إجمالي المبيعات.

واحتلت أنطاليا رأس القائمة بين الولايات التركية في عدد المنازل المباعة للأجانب بواقع 931 منزلا، تلتها اسطنبول بـ758، ثم مرسين بـ294.

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وفي ترتيب الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للمنازل في تركيا تصدر الروس القائمة بواقع 713 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ 235، ثم الألمان (المرتبة الثالثة) بـ 152.

وفي يوليو الماضي، كان رعايا العراق يحتلون المرتبة الثالثة في ترتيب الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للمنازل في تركيا، في الشهر المذكور اشترى العراقيون 204 منازل في تركيا.

المصدر: RT + الأناضول