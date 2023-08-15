الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في تركيا.. بينهم رعايا دولة عربية
Globallookpress
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بلغت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال يوليو الماضي، ألفين و801 عقار، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" عن هيئة الإحصاء التركية.
وحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي المبيعات في تركيا خلال يوليو الماضي 109 آلاف و548 عقارا.
وتراجعت مبيعات الأجانب خلال الفترة المذكورة 28.9 بالمئة، وبلغت ألفين و801 عقار، لتبلغ حصتهم من مبيع العقارات في تركيا 2.6 بالمئة.
وتصدرت أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب بواقع 998 عقارا، ثم إسطنبول بـ832، ومرسين 263 عقارا.
واحتل الروس المركز الأول بشراء 772 عقارا، تلاهم الإيرانيون 272، فالعراقيون 204.
المصدر: الأناضول