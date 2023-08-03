بيانات تشير إلى تسارع التضخم في تركيا

أفاد معهد الإحصاء التركي بأن التضخم في تركيا تسارع في شهر يوليو الماضي إلى 47.8% بزيادة نسبتها 9.6% عن شهر يونيو الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن المعهد: "في يوليو 2023، بلغ التضخم 9.49% على أساس شهري و 47.83% على أساس سنوي". وللمقارنة فقد بلغ مؤشر التضخم في شهر يونيو الماضي مستوى 38.2%.

وفي سوق العملات، تم تداول العملة التركية بالقرب من 27 ليرة للدولار، وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.09% إلى 26.98 ليرة.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع الشهر الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 17.50% وهو أقل كثيرا من التوقعات التي كانت تشير بزيادة 500 نقطة أساس.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يرفع بها المركزي التركي معدلات الفائدة في تحول في السياسة النقدية له بعد تعيين رئيس جديد للمركزي التركي مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: RT + نوفوستي