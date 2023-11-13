على هامش "معرض دبي للطيران 2023".. مباحثات روسية إماراتية لتعزيز التجارة والاستثمار

عقد نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف مباحثات في دبي اليوم مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، طالت مجموعة واسعة من قضايا التعاون ومنها التجارة والاستثمار.

وجاء الاجتماع على هامش مشاركة مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة، في "معرض دبي للطيران 2023"، حيث يترأس الوفد الروسي المشارك في الحدث الضخم.

وشارك مانتوروف في الاجتماع بصفته رئيس اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني من الجانب الروسي، فيما شارك المري بصفته رئيس اللجنة عن الجانب الإماراتي.

إقرأ المزيد

وناقش المسؤولان مجموعة واسعة من قضايا التعاون طالت التجارة والاستثمار، بالإضافة والمجالات ذات الأولوية في المجال الصناعي، وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى زيادة في حجم التجارة الثنائية بمقدار الضعف في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

كما حددا التوجهات الرئيسية لتطوير التفاعل المالي والمصرفي، وتوسيع التعاون في مجال تصنيع الطائرات والفضاء والأدوية والتقنيات الرقمية.

كذلك تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة في دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الثاني من العام المقبل 2024.

إقرأ المزيد

وانطلقت اليوم النسخة الـ18 من معرض دبي للطيران الذي سيستمر من الـ13 وإلى 17 نوفمبر 2023، وسط توقعات أن يصل عدد الشركات المشاركة فيه إلى أكثر من 1400 من 95 دولة.

ويستضيف المعرض، الذي يقام في مطار دبي و"ورلد سنترال"، الشركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير على صعيد عدد المسافرين من وإلى المنطقة.

المصدر: RT