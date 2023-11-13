"طيران الإمارات" تفتتح "معرض دبي للطيران" بصفقة بقيمة 52 مليار دولار

افتتحت شركة "طيران الإمارات" معرض "دبي للطيران" بصفقة لشراء طائرات من شركة بوينغ بقيمة 52 مليار دولار، ما يعكس تعافي صناعة الطيران بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت "طيران الإمارات" هذه الصفقة بحضور ولي عهد دبي حمد بن محمد آل مكتوم، في مؤتمر صحفي بعد ظهر الاثنين.

وبعد ذلك مباشرة، أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة "فلاي دبي"، أنها ستشتري 30 طائرة "بوينغ 787-9 دريملاينر"، وهي أول طائرة عريضة البدن في أسطولها.

وانطلقت اليوم النسخة الـ18 من معرض دبي للطيران الذي سيستمر من الـ13 وإلى 17 نوفمبر 2023، وسط توقعات أن يصل عدد الشركات المشاركة فيه إلى أكثر من 1400 من 95 دولة.

ويستضيف المعرض، الذي يقام في مطار دبي و"ورلد سنترال"، الشركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير على صعيد عدد المسافرين من وإلى المنطقة.

المصدر: أ ب