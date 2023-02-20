الشرق الأوسط مهتم بالطيران القتالي وبـ "كش مات"

صرح ممثل الخدمة الفدرالية للتعاون العسكري التقني بأن دول الشرق الأوسط تبدي اهتماما بالطيران العسكري الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة وبعد عرض مقاتلة "كش مات".

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جاء ذلك خلال حديث لممثل الخدمة الفدرالية للتعاون العسكري التقني لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين في إطار معرض الأسلحة الدولي IDEX-2023 المقام في أبو ظبي في الفترة من 20-24 فبراير الجاري، حيث تابع أن معدات الطيران الروسية "أثبتت نفسها جيدا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، خاصة وأننا على استعداد للتعاون مع شركائنا في توريد هذه المعدات، بما في ذلك مع دول المنطقة، إذا ما تم إبداء اهتمام بهذا الشأن".

وأشار ممثل الخدمة الفدرالية إلى أنه "بعد نتائج العرض الأول لنموذج الطائرة التكتيكية الخفيفة (كش مات) خلال Dubai Aeroshow-2021، بدأ عدد من العملاء في إظهار اهتمام متزايد بهذه الطائرة"، مؤكدا انفتاح روسيا على الحوار والتعاون مع الشركاء في هذا المشروع بأشكال مختلفة.

و"كش مات" هي أول طائرة روسية ذات محرك واحد من الجيل الخامس طورتها شركة "سوخوي" (جزء من شركة "روستيخ" لصناعة الطائرات) وقد تم تقديم المقاتلة في يوليو 2021 في معرض الفضاء الجوي MAKS-2021، وعرضت خارج البلاد للمرة الأولى في نفس العام في معرض دبي للطيران.

والميزات الرئيسية الثلاثة للمقاتلة "كش مات" هي التخفي، والتكلفة المنخفضة لكل ساعة طيران، والتصميم المفتوح والأداء العالي من حيث النسبة ما بين الفعالية والتكلفة.

المصدر: نوفوستي