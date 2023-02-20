الإمارات العربية المتحدة مهتمة بجميع أنواع الأسلحة الروسية

أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما بمجموعة كاملة من المنتجات العسكرية الروسية، حيث تجري مشاورات بشكل دائم.

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صرح بذلك ممثل الخدمة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسي لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش معرض الأسلحة الدولي IDEX-202 الذي تستضيفه أبو ظبي في الفترة من 20-24 فبراير الجاري.

وكانت روسيا قد زودت الإمارات من قبل بمركبات قتال المشاة من طراز BMP-3 وPantsir وZRPK، كما أصبح إنشاء مجمعات Pantsir نفسه ممكنا بدعم مالي وطلب من الإمارات.

وتابع ممثل الخدمة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسي بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تبدي اهتماما بالمجموعة الكاملة تقريبا من المنتجات العسكرية الروسية، حيث تجري مشاورات ثنائية بشكل مستمر، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن النتائج الآن.

المصدر: نوفوستي