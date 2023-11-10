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في ظل العقوبات الغربية.. كيف سيكون أداء الاقتصاد الروسي في 2023؟

مال وأعمال

في ظل العقوبات الغربية.. كيف سيكون أداء الاقتصاد الروسي في 2023؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2023 إلى 3%.

وجاء تصريح الوزير الروسي في اجتماع مشترك بين الوزارة الروسية ووزارة الاقتصاد البيلاروسية عقد اليوم الجمعة في مدينة بريست الحدودية في بيلاروس.

وقال الوزير: "اقتصادا بلدينا لم يثبتا فحسب (في وجه العقوبات) بل في العديد من المؤشرات يسجلان أرقام قياسية، بما في ذلك في النمو الاقتصادي. نتوقع هذا العام أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3%، وهذا مستوى جيد جدا وأعلى من تقديراتنا لشهر أغسطس".

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وأضاف أن النمو الاقتصادي يصاحبه زيادة في الدخل الحقيقي للسكان والصناعة، بما في ذلك الاستثمارات. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس نما بنسبة 14% العام الماضي، وعلى مدى تسعة أشهر من 2023 نما بنسبة 11%.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.

كذلك أشاد بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.

وفي شهر أكتوبر 2023، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.

المصدر: RT + نوفوستي

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