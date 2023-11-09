هاكرز يخترقون أشهر خدمة مالية في مصر

تعرض تطبيق فوري للخدمات المالية عبر الإنترنت لتوقف تام قبل قليل، وتعطل الخدمات التي يقدمها لأكثر من 300 ألف تاجر يعتمدون التطبيق.

إقرأ المزيد

وقال متعاملون إن موقع وأبلكيشن فوري للمدفوعات الإلكترونية تعرضا منذ قليل إلى الاختراق من قبل بعض الهاكرز، وهو ما أدى لسقوط سيستم الموقع الرئيسي.

وفي هذا السياق، قال البنك العربي الإفريقي إن: فوري تتعرض حاليًا لهجوم إلكتروني، وتم الكشف عن معلومات التعريف الشخصية (PII) لعملائنا، وتم اتخاذ الإجراءات على الفور، وقمنا بحظر وصولهم، ومع ذلك، فإن أنشطتهم تشكل تهديدًا كبيرًا لسلامة وأمن بيانات عملائنا.

وتابع: في ضوء ذلك، فإننا نحث جميع الموظفين الذين لديهم بطاقاتهم مسجلة في فوري على إزالة بطاقاتهم من النظام ومراقبة معاملاتهم بعناية لكل من الأسابيع الحالية والقادمة.

وأكمل: سنقدم تحديثات منتظمة وخطوات إضافية لضمان سلامتك عبر الإنترنت.

المصدر: القاهرة 24