"بنك مصر": سيتم بيع حصة من "بنك القاهرة" إلى مستثمر أجنبي خلال عام 2024

أكد رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، أنه سيتم بيع حصة من بنك القاهرة، المملوك بالكامل لبنك مصر، إلى مستثمر أجنبي خلال 2024 كحد أقصى.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح محمد الإتربي أن "صفقة بيع حصة من بنك القاهرة إلى مستثمر استراتيجي مطروحة بالفعل منذ مدة لكننا حاليا نسعى لإنجاز الصفقة في أقرب وقت"، حيث تم إدراج بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية للشركات المخصصة للاستثمار.

واليوم الثلاثاء، افتتح الإتربي أعمال أول مؤتمر مصرفي يعقده اتحاد المصارف العربية في السعودية، وهو المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023.

وأفاد رئيس بنك مصر أن "الاتحاد يسعى إلى توسيع شبكة مكاتب اتحاد المصارف العربية الخارجية، وتعزيز دوره التنموي في كافة الدول العربية"، إذ أصبح للاتحاد مكتب إقليمي في السعودية حيث، تم توقيع اتفاقية حول مقر للاتحاد مع حكومة المملكة.

وأضاف محمد الإتربي: "سعى اتحاد المصارف العربية إلى أن يكون سندا حقيقيا للقطاع المصرفي في مختلف الدول العربية، إلى جانب أن يكون حجر الأساس في التنمية الاقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي، حيث أن اتحاد المصارف العربية أصبح اليوم شريكا أساسيا مع الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مردفا: "سيحرص اتحاد المصارف على أن يشكل هذا المقر، بإذن الله، جسر تواصل بين أسرة الاتحاد (360 مصرفا عربيا) من جهة، وبين السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية في المملكة من جهة أخرى، بما يساهم في تحقيق رؤية التنمية المستدامة السعودية 2030".

المصدر: "القاهرة 24"