دعا ليف إريك هولم، عضو الكتلة البرلمانية في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، الحكومة الألمانية إلى إنهاء "سياسة العقوبات المجنونة" من أجل خفض أسعار الطاقة المرتفعة.

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وقال البرلماني الألماني: "لكي نصبح قادرين على المنافسة مرة أخرى، يتعين علينا أن نعمل على تحسين الظروف الإطارية في ألمانيا، أولا وقبل كل شيء، هذا يعني خفض أسعار الطاقة المرتفعة، وذلك من خلال خفض الضرائب على الطاقة، وإلغاء ضريبة ثاني أكسيد الكربون، وزيادة إمدادات الطاقة. كذلك يجب علينا أن نضع حدا لسياسة العقوبات المجنونة، التي تضرنا، وليس من تفرض عليهم، هذه العقوبات هراء اقتصادي وسياسي".

وأضاف "ائتلاف "إشارة المرور" يدمر أنشطة الأعمال التجارية في ألمانيا، ومع تباطؤ الاقتصاد المحلي، تنهار الصادرات، وهذا أيضا هو نتيجة للسياسة الاقتصادية الكارثية للائتلاف. إن كل من يرفع تكلفة الإنتاج بسياسة طاقة خاطئة ويعرقل أسواق تسويق المنتجات بعقوبات مدمرة، لا ينبغي له أن يتفاجأ بهبوط الصادرات".

وتأتي كلمات البرلماني الألماني بعد بيانات رسمية أفادت بأن صادرات ألمانيا انخفضت بنسبة 7.5% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 126.5 مليار يورو.

وفي وقت سابق اليوم، جدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تأكيده أن روسيا تكيفت مع العقوبات الغربية المفروضة عليها، على الرغم من أن القيود تخلق صعوبات إضافية.

وجاء تصريح بيسكوف بعد أن فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على كيانات روسية، وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أنها فرضت قيودا على التصدير شملت 12 كيانا روسيا وكيانا واحدا من أوزبكستان.

وبعد تقرير لوكالة "بلومبرغ" ذكرت فيه أن الاتحاد الأوروبي يبحث الحزمة الـ12 من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن قيودا تجارية بقيمة 5.3 مليار دولار.

المصدر: RT + نوفوستي