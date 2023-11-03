بيسكوف: العقوبات تخلق صعوبات لكن روسيا تكيفت معها

جدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تأكيده أن روسيا تكيفت مع العقوبات الغربية المفروضة عليها، على الرغم من أن القيود تخلق صعوبات إضافية.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال حول حزمة العقوبات الجديدة المحتملة ضد روسيا، حيث شدد على أن روسيا تسعى للاستفادة من الظروف التي تخلقها القيود.

وأقر المسؤول بأن العقوبات تخلق مشاكل إضافية للاقتصاد الروسي لكنه تكيف معها، وقال: "بالطبع العقوبات تخلق مشاكل إضافية، لكنني أكرر مرة أخرى، لقد تكيفنا مع العقوبات".

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وأمس فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات روسية، وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أنها فرضت قيودا على التصدير لـ12 كيانا روسيا وكيانا واحدا من أوزبكستان.

وقبل يومين، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يبحث الحزمة الـ12 من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن قيودا تجارية بقيمة 5.3 مليار دولار.

المصدر: RT