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الولايات المتحدة تفرض قيود تصدير على 12 كيانا روسيا

مال وأعمال

الولايات المتحدة تفرض قيود تصدير على 12 كيانا روسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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فرضت وزارة التجارة في الولايات المتحدة قيودا على التصدير شمل 12 كيانا روسيا وكيانا واحدا في أوزبكستان، وجاء ذلك بحسبما أظهرته وثائق أمريكية.

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وزعمت السلطات الأمريكية أن الكيانات تقدم يد العون للمجمع الصناعي العسكري الروسي، بما في ذلك من خلال شراء طائرات بدون طيار.

وادعت وزارة التجارة الأمريكية أن الكيانات متورطة في "أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، تم اعتقال أربعة مواطنين روس في الولايات المتحدة بتهمة تصدير سلع ذات استخدام مزدوج إلى روسيا.

وقبل يومين، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يبحث الحزمة الـ12 من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن قيودا تجارية بقيمة 5.3 مليار دولار.

المصدر: RT

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