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وسائل إعلام: فنلندا تصادر علامات تجارية روسية

مال وأعمال

وسائل إعلام: فنلندا تصادر علامات تجارية روسية
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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صادرت هيئة تحصيل الديون الفنلندية عددا من العلامات التجارية لكيانات قانونية روسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفنلندية STT اليوم الأربعاء.

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وتمت مصادرة الحقوق والعلامات التجارية من قبل مكتب براءات الاختراع الفنلندي في إطار العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على مجموعة من الشركات الروسية.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الفنلندية فقد تمت مصادرة العلامات التجارية لـ"كالاشنيكوف" و"سبير" (البنك الروسي سبيربنك) و"أنو تي في نوفوستي" (الشركة الأم التي تملك شبكة RT).

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يبحث الحزمة الـ12 من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن قيودا تجارية بقيمة 5.3 مليار دولار.

المصدر: RT

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