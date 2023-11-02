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قفزة في إنتاج الذهب الأسود من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت

مال وأعمال

قفزة في إنتاج الذهب الأسود من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع إنتاج النفط في المنطقة المحايدة السعودية الكويتية في أكتوبر 2023 بنسبة 47% مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات شركة S&P Global Platts.

ووصل إنتاج النفط في المنطقة المحايدة في الشهر الماضي إلى 264 ألف برميل يوميا مقابل إنتاج عند 180 ألف برميل يوميا تم تسجيلها في سبتمبر 2023.

والسبب الرئيسي في زيادة الإنتاج هو استئناف الإنتاج في حقل الخفجي البحري، والذي تم تعليقه بسبب حريق من 10 أغسطس 2023 وحتى مطلع شهر سبتمبر 2023.

ومعظم النفط الخام الذي يتم إنتاجه من المنطقة يصدر إلى الصين، وبلغت الإمدادات إلى هذه الدولة الآسيوية من المنطقة في أغسطس الماضي إلى 65 ألف برميل يوميا، وفي أكتوبر الماضي إلى 117 ألف برميل يوميا.

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ولا يزال الإنتاج الحالي أقل من مستوى 500 ألف برميل يوميا، الذي كان نموذجيا لهذه المنطقة قبل التعليق، الذي حدث في 2015-2020

وقد تحدثت السعودية والكويت عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من المنطقة المحايدة، والوصول إلى هدفها المتمثل في زيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2025.

المصدر: S&P Global Platts

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