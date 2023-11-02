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بعد قرار الفدرالي الأمريكي حول الفائدة.. كيف يتم تداول النفط؟

مال وأعمال

بعد قرار الفدرالي الأمريكي حول الفائدة.. كيف يتم تداول النفط؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة عند مستواها الحالي.

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الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي الفائدة عند أعلى مستوى منذ 22 عاما
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي الفائدة عند أعلى مستوى منذ 22 عاما

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 81.31 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.08% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.51 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.04% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.50% إلى 106.35 نقطة.

بعد قرار الفدرالي الأمريكي حول الفائدة.. كيف يتم تداول النفط؟
Bloomberg

المصدر: RT + بلومبرغ

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