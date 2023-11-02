بعد قرار الفدرالي الأمريكي حول الفائدة.. كيف يتم تداول النفط؟

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة عند مستواها الحالي.

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وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 81.31 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.08% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.51 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.04% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.50% إلى 106.35 نقطة.

Bloomberg

المصدر: RT + بلومبرغ