التجارة بين روسيا والهند تصل إلى مستويات قياسية

تدل بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية على أن التجارة بين روسيا والهند في الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري ارتفعت إلى 43,8 مليار دولار لتتجاوز مؤشرات العام الماضي كله.

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واشترت الهند على مدى الأشهر الثمانية من هذا العام بضائع روسية بقيمة 41.2 مليار دولار مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في العام الماضي. وفي الوقت نفسه زادت البلاد من إمدادات منتجاتها إلى روسيا بمقدار 1.5 مرة إلى نحو 2.6 مليار دولار.

ونتيجة لذلك وصل حجم التجارة بين البلدين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 43.8 مليار دولار، وهو أكثر بمقدار 2.3 مرة عن حجم التجارة في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الماضي وأكبر بنسبة 20% من نتيجة عام 2022 بأكمله.

ومن ناحية أخرى لا تزال مشكلة العجز التجاري بين الهند وروسيا قائمة حتى الآن، فقد ازداد العجز التجاري خلال الأشهر الثمانية الماضية بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ـ ليصل إلى 38.6 مليار دولار.

ويسمح مثل هذا النمو السريع للتجارة الهندية الروسية لروسيا بأن تبقى رابع أكبر شريك تجاري بالنسبة للهند وثاني أهم مورد للبضائع إلى هذا البلد.

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، في حين انخفض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10% - إلى 80.8 مليار دولار. والمرتبة الثانية تحتلها الصين (ناقص 8%، 75.3 مليار دولار)، وتليها الإمارات (ناقص 9%، 51.2 مليار دولار). وتأتي السعودية في المرتبة الخامسة من بين أكبر الشركاء التجاريين (ناقص 13%، 27.1 مليار دولار) للهند.

المصدر: نوفوستي