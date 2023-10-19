انخفاض أسعار النفط بعد خطوة أمريكية

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أعلنت واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، وخاصة قطاع النفط.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.07% إلى 88.26 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.31% إلى 91.22 دولار للبرميل.

وأعلنت واشنطن أمس الأربعاء تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا ردا على اتفاق الحكومة والمعارضة في هذا البلد على إجراء انتخابات رئاسية في 2024.

إقرأ المزيد

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون في بيان إنه "طبقا لسياسة العقوبات الأمريكية وردا على هذه التطورات الديمقراطية فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك بقطاع الذهب".

وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، إلا أن خبراء يرون أن قطاع النفط في فنزويلا متهالك وبحاجة لاستثمارات مليارية.

المصدر: RT + أ ف ب

المصدر: RT + بلومبرغ