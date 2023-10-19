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واشنطن تخفف عقوباتها على فنزويلا بعد اتفاق الحكومة والمعارضة على تنظيم انتخابات

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واشنطن تخفف عقوباتها على فنزويلا بعد اتفاق الحكومة والمعارضة على تنظيم انتخابات
Globallookpress
كراكاس فنزويلا
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أعلنت واشنطن الأربعاء تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا رداً على اتفاق الحكومة والمعارضة في هذا البلد على إجراء انتخابات رئاسية في 2024.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون في بيان إنه "طبقاً لسياسة العقوبات الأميركية ورداً على هذه التطورات الديموقراطية فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك بقطاع الذهب". 

وأوضح أن هذا الأمر يعني عملياً أن الحكومة الأمريكية تسمح بإجراء التعاملات المرتبطة بشراء الغاز والنفط الفنزويليين وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إذا "احترمت فنزويلا الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الاتفاق الانتخابي" وكذلك تلك المتعلقة بأشخاص محتجزين.

أما بالنسبة لقطاع الذهب الفنزويلي فلم تحدد واشنطن أي مدة.

وبررت وزارة الخزانة قرارها هذا بسعيها إلى "تقليص التعاملات بالذهب في السوق السوداء". 

وبموجب قرار تخفيف العقوبات، سمحت الولايات المتحدة كذلك بتبادل سندات الدين الفنزويلية في السوق الثانوية وأبقت بالمقابل الحظر على تداولها في السوق الأولية. 

ويأتي القرار الأميركي غداة الاتفاق الانتخابي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية في ختام مفاوضات جرت بينهما في باربادوس.

وبموجب هذا الاتفاق ستشهد فنزويلا انتخابات رئاسية في النصف الثاني من 2024.

المصدر: "أ ف ب"

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