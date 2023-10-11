قطر توقع اتفاقية غاز ضخمة مع فرنسا مدتها 27 عاما

وقعت شركتان تابعتان لكل من "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا.

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وبموجب الاتفاقيتين، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال فوس كاڤاوو (Fos Cavaou) للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27 عاما.

وسيتم تزويد كميات الغاز الطبيعي المسال من قبل الشركتين المشتركتين بين شركة "قطر للطاقة" و"توتال إنيرجيز" واللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.

وقد وقع الاتفاقيتين كل من سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"، وذلك في احتفال خاص أقيم في الدوحة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

قطر للطاقة

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال الكعبي: "يؤكد توقيع هاتين الاتفاقيتين الجديدتين مع شريكتنا توتال إنيرجيز التزامنا المستمر تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، وتجاه السوق الفرنسية على وجه الخصوص، وبالتالي المساهمة في أمن الطاقة في فرنسا. تقوم دولة قطر بتزويد السوق الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال منذ عام 2009، وتعكس الاتفاقيتان الجديدتان جهود قطر للطاقة وتوتال إنرجيز كشريكين موثوقين عملا معا لسنوات عديدة لتوفير حلول موثوقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال للعملاء في جميع أنحاء العالم".

قطر للطاقة

يذكر أن شركة "توتال إنرجيز" شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، بحصة تبلغ 6.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي وحصة تبلغ 9.375% في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

المصدر: RT