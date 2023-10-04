في دولة عربية.. أكبر مشروع في تاريخ الغاز العالمي

صرح وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي بأن بلاده من خلال مشروع توسعة حقل الشمال تتطلع لزيادة إنتاجها من الغاز المسال، واصفا المشروع بالأكبر في تاريخ هذه الصناعة.

وقال الكعبي، وهو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في مقطع فيديو تعريفي عن المشروع: "بدأت فكرة المشروع في 2016، ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع لتطوير الغاز الطبيعي المسال في تاريخ صناعة الغاز. الجدير بالذكر أن هذا المشروع أقبلنا عليه كقطر للطاقة بدون أي شركاء من الخارج، وكلنا ثقة بالكوادر الموجودة من القطرين والوافدين لإنجاز هذا المشروع".

وتابع قائلا: "طبعا بعد أن مضينا في المشروع وبعد ترسية العقود الأولية قمنا بدعوة نخبة مختارة من الشركاء للدخول معنا كشركاء في المشروع".

وأشار وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال جزء لا يتجزأ من الخطة الوطنية في قطر 2030.

ويهدف المشروع لزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، وتسعى قطر من خلال المشروع الريادة في سوق الغاز العالمية.

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وقال نافذ بسيسو الرئيس التنفيذي لمجموعة المشاريع الرئيسية "لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال" إن "مشروع توسعة حقل الشمال هو عبارة عن سلسلة متكاملة تماما من الآبار والمرافق البحرية والبرية وصولا إلى الأرصفة البحرية وعمليات الشحن، وعلى صعيد المواقع البرية نقوم ببناء 6 خطوط ضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها 8 ملايين طن سنويا".

وأكد أن المشروع يطبيق أعلى المعايير البيئية، وقال: "إننا فخورون جدا بمبادرات حماية البيئة التي نبنيها في هذا المشروع، وتشمل هذه المبادرات خفض الإنبعاثات وحماية الشعب المرجانية ومكونات التنوع البيولوجي".

ليس مجرد أكبر حقل للغاز في العالم.. ميزتان يتمتع بهما حقل الشمال

وقال ريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس"، المشاركة في مشروع التوسعة: "تلعب قطر دورا حيويا في سوق الطاقة العالمية. في "كونوكو فيليبس" قمنا ببناء شراكة مدتها أكثر من 20 عاما مع شركة "قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال". ومن خلال العمل معا. نضمن استخدام ألمع العقول وأفضل التقنيات في المشروع".

وأضاف: "نحن نؤمن بأن الغاز الطبيعي المسال يوفر طريقا نحو أمن واستدامة إمدادات الطاقة العالمية على المدى الطويل. وستساعد قطر في اجتياز هذا الطريق من خلال مشروع توسيع حقل الشمال".

وعن ميزات الحقل قال المسؤول: "هو ليس مجرد أكبر حقل للغاز في العالم، إنه أيضا واحد من أفضل الحقول من حيث كثافة الكربون المنخفضة والإمدادات منخفضة التكلفة وكلاهما ضروريا لتحقيق تحول ناجح وحكيم للطاقة".

وأمس وضع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال، الذي سيرفع إنتاج قطر من الغاز المسال.

وأشارت شركة "قطر للطاقة" إلى أنه من المرتقب أن يزداد حجم الإنتاج السنوي من الغاز المسال بفضل التوسعة إلى 126 مليون طن سنويا انطلاقا من عام 2027.

وينقسم مشروع توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم بقطر إلى جزأين رئيسين شرقي وجنوبي، على أن يكتمل بناء المشروع بشقيه، ويبدأ الإنتاج بكامل طاقته الجديدة بحلول عام 2027.

ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989.

وتعتزم دولة قطر وفق ما تقدم من أرقام زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 63 بالمائة، لتبلغ 126 مليون طن سنويا في النصف الثاني من العقد الحالي، وذلك من خلال تطوير شرق حقل الشمال، المقرر أن يدخل طور الإنتاج في عام 2026، وجنوب حقل الشمال الذي سيكون جاهزا لتسليم أول شحنة في عام 2027.

يذكر أن شركات "توتال" و"إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" الأمريكيتين و"إيني" الإيطالية وشركة "شل" وشركة "سينوبك" الصينية قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع "قطر للطاقة"، حيث تبلغ إجمالي تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار، كما فازت "توتال إنرجيز" وشركتا "شل" و"كونوكو فيليبس" بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع "قطر للطاقة".

المصدر: وسائل إعلام قطرية