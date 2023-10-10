النقد الدولي يحسن توقعاته للاقتصاد الروسي ويخفضها للصين.. فماذا عن أكبر اقتصاد عربي؟

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي للعامين 2023 و2024، حيث قام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات فيما رفعها لأخرى، ومن بينها روسيا.

صندوق النقد يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد السعودي في 2023

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 0.8% في 2023، بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي أن يحقق اقتصاد المملكة، الذي يعد الأكبر في العالم العربي، نموا بنسبة 1.9%.

ويعني ذلك أن صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، خفض أداء السعودية الاقتصادي لهذا العام بنسبة 1.1%، لكن الصندوق رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.

وعزا الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023، إلى خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق "أوبك+"، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا ليبلغ إنتاجها حاليا 9 ملايين برميل يوميا.

وفيما يلي جدول يظهر توقعات الصندوق لاقتصادات العالم:

صندوق النقد الدولي

ماذا عن الاقتصاد الصيني؟

كذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات.

وبحسب الصندوق سيسجل الاقتصاد الصيني نموا في بنسبة 5% خلال 2023 و4.2 % العام المقبل 2024، أي بتراجع نسبته 0.2% و0.3% على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو الماضي.

وتوقعات الصندوق للعام 2023 تتطابق مع الهدف، الذي حددته بكين لهذا العام، وهو عند 5%.

الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بشكل أعلى، فيما توقع الصندوق تباطؤ النمو في منطقة اليورو.

وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، رفع الصندوق توقعاته للنمو لهذا العام بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بشهر يوليو الماضي، إلى 2.1%، كما رفع توقعات العام المقبل 2024 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.5%.

وتم تعديل توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2023 بالخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7%، كذلك تم تخفيضها بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2% لعام 2024.

وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3% للعام الحالي 2023، وتوقع نموا عالميا بنسبة 2.9% في 2024.

النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي لـ2023

حسن الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.

في الوقت نفسه تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام القادم 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية من 1.3% إلى 1.1%.

المصدر: RT