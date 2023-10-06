الحكومة الروسية تفرض رسوما وقائية على صادرات الوقود

وافقت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، على فرض رسوم وقائية على صادرات الوقود لغير المنتجين بقيمة 50 ألف روبل (حوالي 500 دولار) حتى نهاية عام 2025.

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وجاء ذلك بحسب مرسوم نشرته الحكومة الروسية اليوم على موقعها الرسمي، وتهدف الخطوة لتحقيق الاستقرار في سوق المحروقات الروسية.

وأشار المرسوم الحكومي إلى أن الرسوم الوقائية لن تطبق انطلاقا من 1 يناير 2026.

كذلك فرضت الحكومة إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار في السوق، حيث استأنفت العمل بشكل كامل بآلية تقوم في إطارها بتعويض العاملين في قطاع النفط عن الفرق في أسعار الوقود بين السوقين الخارجية والداخلية.

كما أعلنت قرارا برفع حظر صادرات الديزل المنقول للموانئ عبر خطوط الأنابيب بشرط توفير الشركات المنتجة 50% من إمداداتها على الأقل في السوق المحلي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فرضت الحكومة قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

المصدر: نوفوستي